В Лисичанске подорожает отопление

Коммунальное предприятие «Лисичансктеплосеть» в Луганской области объявило о намерении повысить тариф на централизованное отопление для населения в четвертом квартале этого года. Стоимость отопления вырастет почти на 25% передает «UA Донбасс».

В КП отмечают, что причиной повышения цены за услуги является то, что нынешний тариф возмещает фактические расходы только на 86,6%.

Так, для возмещения расходов предприятия, для прохождения отопительного сезона предлагается провести корректировку тарифа на тепловую энергию для населения на уровне 1415,32 грн / Гкал без НДС или 1698,38 грн / Гкал с НДС, что на 25% выше предыдущего тарифа.

Тариф на централизованное отопление предлагается скорректировать на уровне 6,26 грн / м2 в течение всего года и дополнительно 41,65 грн / м2 в течение отопительного сезона, или на 6,26 грн / м2 летом и 47,91 грн / м2 зимой, что на 31% и 23% соответственно выше действующего тарифа.

Замечания и предложения по корректировке тарифа абоненты могут оставлять до 16 ноября.

Последний раз тариф корректировался в октябре 2017 года.