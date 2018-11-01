Электроснабжение части Луганской области рассмотрят на СНБО

Министерство энергетики и угольной промышленности инициировало рассмотрение проблемы с электроснабжением части Луганской области на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко, пишет РБК-Украина.

"Это вопрос поднят на уровне министерства - от нас было обращение к СНБО. В то же время для Кабмина этот вопрос также важен, поэтому, возможно, будем предлагать рассмотреть этот вопрос и вице-премьер-министру Владимиру Кистиону", - сказала она.