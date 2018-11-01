Часть Золотого-4 до сих пор остается без света

Работники Попаснянского РЭС 9 ноября восстановили электроснабжение части Золотого-4. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения.

В настоящее время остаются без электричества 109 домов. 167 абонентов в Золотом-4 были обесточены еще вечером 24 октября в результате повреждений электролинии после обстрела. Восстановление электроснабжения осложнялось близостью фронта, обстрелами и необходимостью согласования работ с военными.

Но энергетики в конце концов смогли запитать одну из двух обесточенных подстанций. Это позволило вернуть свет части потребителей. В то же время, восстановление питания второй подстанции и восстановления электроснабжения остальных абонентов пока маловероятно.