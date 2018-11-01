Партія УКРОП провела праймеріз для представників Луганської і Донецької областей

Партія УКРОП є першою серед політичних сил України, де проводяться публічні президентські праймеріз. Починаючи з вересня й до листопада, кожної п’ятниці, суботи та неділі трійка учасників внутрішніх президентських виборів, а саме Олександр Шевченко, Ірина Головатенко та Оксана Тунік-Фриз проводить публічні дебати та зустрічі в обласних центрах по всій Україні. Голосувати за претендентів та їхні програми можуть члени УКРОПу з відповідних областей.

10 листопада місцевий палац культури у Краматорську зібрав понад 500 партійців та прихильників партії з різних куточків Луганщини та Донеччини. Окрім трійки претендентів, сюди завітали діючі нардепи та керівництво місцевого осередку партії, а також депутати міськради від цієї політсили.

На початку заходу перед присутніми виступив нардеп, голова «Українського об’єднання патріотів» Тарас Батенко. «Ми одна з тих партій, якій є що сказати. І хоча поки що ми не маємо своєї фракції в парламенті, саме укропівці ініціювали громадянську акцію з блокади торгівлі на крові, саме ми сказали, що не можна торгувати з окупантом і ворогом. І, ясна річ, коли ми прийдемо до влади, ця громадська ініціатива УКРОПу стане державною політикою. Ми першими не побоялись назвати нашого ворога «шизофренічним карликом», не побоїмося й припинити дипломатичні стосунки з країною-окупантом, оскільки не можемо мати на своїй землі російських дипломатів. УКРОП закриє це кубло, щойно ми станемо партією влади, щойно нашому кандидату весь український народ довірить бути президентом. Принципи нашої зовнішньої політики прості: не брехати і не боятися», - наголосив він.

Після цього на сцену палацу культури вийшли претенденти, що беруть участь у внутрішньопартійному рейтингуванні.

Праймеріз, як виборча система, найчастіше використовують в США, де вони проводяться майже 150 років поспіль. Це звична практика для багатьох демократичних країн світу. Їх широко застосовують, зокрема, у США, Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії, а віднедавна ще й в Італії та Франції. Така попередня процедура надає можливість рядовим партійцям брати участь у виборах, зокрема, перших осіб держави, вже на етапі відбору кандидатів. У США існують дві основні форми первинних виборів: первинні президентські вибори і прямі первинні вибори. Перші забезпечують участь народу у виборі делегатів на національні з'їзди партій, де відбувається обрання кандидатів на пост президента. Зазвичай там, де проводяться первинні президентські вибори, виборці якогось конкретного штату, що належать до тієї чи іншої партії, вибирають з кількох претендентів, які домагаються висунення своїх кандидатур від даної партії, потім або обрані делегати розміщуються в порядку, відповідному числу отриманих голосів, або переможець отримує всі голоси. Праймеріз дозволяє визначити та висунути найбільш сильних і популярних кандидатів.

Структурно праймеріз у Краматорську відбувався таким чином: після коротких вітальних виступів претенденти мали по три хвилини, аби представити своє бачення трьох важливих для держави напрямків. Зокрема, говорили про економічну, соціальну та зовнішню політику.

Передвиборча програма Оксани Тунік-Фриз має назву «7 кроків до нової України». Претендентка пропонує завершити війну на сході України перемогою, розвивати сільськогосподарський сектор, створити сприятливі умови для особистого та професійного розвитку кожного українця, подолати демографічну катастрофу в країні, розвивати міста й забезпечувати євроінтеграцію не гаслами, а конкретними справами.

Ірина Головатенко планує вжити рішучих заходів, які унеможливлять «єдиновладне правління» президента; посилити ЗСУ, впровадивши обов’язкову однорічну військову службу як для чоловіків, так і для жінок, із можливістю проходити її неподалік домівки й ночувати вдома; очистити органи правопорядку; впровадити обов’язкову страхову медицину, а також потужно розвивати науку, освіту, мистецтво, культуру та спорт.

Програма Олександра Шевченка має назву «Країна гідності і правди». Вона передбачає агресивну та систематичну боротьбу з корупцією. Адже саме боротьба з корупцією, за переконанням претендента, допоможе Україні завоювати повагу в світі та забезпечити гідні умови для всіх українців. Ще одне ключове завдання – створення сильної держави, яка зможе уникнути «великої» війни, однак поверне Крим і території на сході України. Також Шевченко спрямує свої зусилля на подолання бюрократії всіх рівнів і побудову «простої» країни, де всі будуть чесними й успішними.

«Якщо ми будемо спілкуватися, ставити одне перед одним чіткі питання, тоді ми дійсно об’єднаємось. Якщо ми хочемо збудувати країну гідності і правди, ми повинні бути чесними й по відношенню до себе, й по відношенню до інших», – зазначив претендент.

Після виступів відбулося голосування. За парламентаря проголосували 57 делегатів загальних зборів Донецької обласної та 172 делегати загальних зборів Луганської обласної організацій УКРОПу. Більшістю голосів учасники зустрічі запропонували висунути від УКРОПу кандидатом на найближчих президентських виборах Олександра Шевченка. Учасниці праймеріз Оксана Тунік-Фриз та Ірина Головатенко посіли друге й третє місця відповідно. Принципи виборчої програми нардепа, яка передбачає побудову країни гідності і правди, здобули підтримку вже у 14 (уточнить) регіонах країни від Волині та Рівненщини до Одещини та Херсонщини.

Олександр Шевченко народився 8 квітня 1971 року в місті Коломия Івано-Франківської області. Отримав кваліфікацію радіоінженера в Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича. Трудовий шлях почав монтажником радіоапаратури. Пізніше очолював низку підприємств. Автор ідеї та засновник гірськолижного комплексу «Буковель», за сім років перетворив депресивний регіон України в одне з найбільш відвідуваних в Східній Європі місць відпочинку. Народний депутат Верховної Ради України 7 і 8-го скликань. Член президії партії УКРОП. Провів понад 700 зустрічей з виборцями і вніс 83 законопроекти. Завдяки старанням Олександра Шевченко в «Буковелі» пройшли лікування і реабілітацію понад 1 тисячі солдатів - учасників російсько-української війни, пройшли реабілітацію 3200 дітей з ДЦП, аутизмом або порушеннями опорно-рухового апарату, безкоштовно оздоровилися 8 тисяч пенсіонерів. Крім того, команда Олександра Шевченко створила Центр воєнної підготовки та інформації, а також регулярно підтримує медустанови, спортивні та культурні проекти. Нещодавно зареєстрував у Верховній Раді законопроект про заборону в Україні пропаганди ідеології так званого «руського міра».

«Сьогодні ми опинилися на 123 місці зі 140 країн, МВФ визнав нашу країну останньою за рівнем життя в Європі – це конкретний вирок нашій чинній владі. Якщо ви й далі хочете жити в таких умовах, то обирайте тих, кого обирали раніше, - зазначає Шевченко у своїй передвиборчій програмі, - Часом мене називають президентом країни «Буковель». Там люди вже мають достойне життя. У маленькому селі, де 18 років тому мешкало 600 осіб, зараз проживає 1000. Ніхто не виїхав за кордон. Мінімальна заробітна плата, за якої люди не покидають країни, це 500-700 доларів. При цьому пенсія має становити 300-400 доларів на місяць. Тоді не знадобляться субсидії й дотації. Якщо в сусідній Польщі є такі зарплати, то невже наша країна має менший економічний потенціал? У нас просто нахабні чиновники… І вони відверто грабують український народ».

Народний депутат України у своєму виступі підкреслив, що вже в березні українці отримають чи не останній шанс змінити як своє майбутнє, так і майбутнє всієї країни. «Не варто думати, що тільки нинішня влада грабує український народ. Слід згадати всіх, хто був при владі останні 27 років. Ніхто з них не зумів реформувати і розвинути нашу країну, але всі вони мали стратегічний план, як пограбувати український народ», - зазначив укроповец.

Втім, саме український народ, укропівець вважає найбільшим інвестором української держави. Саме успішні люди, що вийшли з простих громадян, на його думку, мають формувати майбутню владу:

«Яким би не був геніальним президент, депутат чи бізнесмен, він нічого не зможе зробити без тих людей, які своїми руками здійснюють конкретний внесок у розвиток держави – працюють в полях, на підприємствах, у туристичній чи інших галузях.

Ми маємо обирати дійсно успішних людей. Якщо є успішні люди, які сьогодні керують великими ОТГ або ж підприємствами, якщо ви їм довіряєте, а вони стараються для вас, обирайте їх у владу і йдіть туди разом із ними, бо обирати когось за принципом «аби не гірше» не можна. Ми просто маємо прибрати тих чиновників, які не дають успішним людям в нашій країні розвиватися».

Олександр Шевченко гостро розкритикував медичну та освітні реформи, назвавши їх «фейковими».

«У нас реформи в медицині та освіті не виглядають як реформи, влада просто все руйнує, не пропонуючи нічого толкового натомість. Я побував у багатьох країнах, однак не бачив жодної, яка б так ретельно «мавпувала» інших у сфері реформ. Я не бачив, аби США начисто «передерли» досвід у Канади, або ж Швейцарія у США. Кожен іде своїм шляхом, ми ж хочемо все зруйнувати, а потім будувати невідомо що за чужими планами.

Міністри Супрун і Гриневич не є успішними менеджерами, бо навіть не можуть нормально презентувати те, що вони збираються зробити. Так само не є успішними менеджерами і представники уряду, і Президент, і взагалі всі ті, хто 27 років був при владі. Успіх – це не власне збагачення, а добробут і щастя нашої країни. Отже ці реформи – фейк».

Під кінець заходу учасники праймеріз відповіли на запитання присутніх в залі активістів, прихильників партії й журналістів. Даючи відповіді на них, Олександр Шевченко не оминув увагою й своїх конкурентів на майбутніх президентських виборах.

«Мої найбільші конкуренти – це злочинна влада, всі ті, хто 27 років при владі, - зазначив він. - Внутрішня корупція і апатія людей – ось це головні конкуренти. А головні партнери – український народ. З тими, хто всі ці роки був при владі, єднатися не стану, бо об’єднавшись із ними, апріорі, станеш таким як вони».

Делегати від Луганської облорганізації УКРОПу зазначають, що їх також найбільше вразила програма Олександра Шевченка.

«Цей кандидат не має жодних сумнівів, що Донбас – це Україна! Ця певність допомагає відстоювати наші позиції на Луганщині сьогодні, - підкреслює голова Луганської облорганізації партії Наталія Івашко, - А перемоги нашого кандидата на президентських виборах вона стане непохитною державною політикою. Ми обов’язково повернемо усі окуповані території до складу єдиної і неподільної держави.

Виборці регіону бажають бачити лідером України сильного політика, здатного на рішучі та конструктивні кроки. Олександр Шевченко вже довів свою спроможність, як ефективний управлінець. Сподіваємося, від продовжить таку практику у межах усієї країни».

Остаточні результати праймеріз стануть відомі під час великого з'їзду УКРОПу, який відбудеться у Києві 5 грудня.