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На КПВВ «Станица Луганская» задержали гражданина с револьвером

Сегодня, 13:09 citynews.net.ua | Напечатать

На КПВВ «Станица Луганская» задержали гражданина с револьверомВчера на КПВВ «Станица Луганская» с оккупированной территории прибыл 69-летний гражданин Украины, на личные вещи которого сработала служебная собака, специально натренированная на поиск взрывчатых веществ.

В ходе проведения осмотра пограничники совместно с представителями ГФС из состава Объединенных сил в ручной клади гражданина обнаружили боевой револьвер системы Наган калибра 7,62 мм, 17 патронов к нему и 16 патронов калибра 9 мм.

Правонарушитель, опасные находки и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» переданы представителям Нацполиции для проведения дальнейших процессуальных действий.


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