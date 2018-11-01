На КПВВ «Станица Луганская» задержали гражданина с револьвером

Вчера на КПВВ «Станица Луганская» с оккупированной территории прибыл 69-летний гражданин Украины, на личные вещи которого сработала служебная собака, специально натренированная на поиск взрывчатых веществ.

В ходе проведения осмотра пограничники совместно с представителями ГФС из состава Объединенных сил в ручной клади гражданина обнаружили боевой револьвер системы Наган калибра 7,62 мм, 17 патронов к нему и 16 патронов калибра 9 мм.

Правонарушитель, опасные находки и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» переданы представителям Нацполиции для проведения дальнейших процессуальных действий.