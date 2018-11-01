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Европейский союз не признает псевдовыборы боевиков на временно оккупированной территории Донбасса

Сегодня, 19:55 citynews.net.ua | Напечатать

Европейский союз не признает псевдовыборы боевиков на временно оккупированной территории Донбасса - они незаконные. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. 

"ЕС осуждает эти "выборы", так как они нарушают международное законодательство, подрывают все обязательства по минским договоренностям и нарушают украинский суверенитет и закон", - подчеркнула Могерини. 

Эти псевдовыборы не имеют силы, потому что, согласно договоренностям, местные выборы должны проходить по украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ, отметили в ЕС.

Могерини высказала надежду, что Россия использует свое влияние на боевиков для того, чтобы минские соглашение все же соблюдались. 


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