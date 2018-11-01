Луганські укропівці обрали Олександра Шевченка кандидатом у президенти

10 листопада народний депутат від УКРОПу Олександр Шевченко переміг на президентських праймеріз партії у Краматорську. За парламентаря проголосували 57 делегатів загальних зборів Донецької обласної та 172 делегати загальних зборів Луганської обласної організацій УКРОПу.

За словами Олександра Шевченка, у березні українці отримають чи не останній шанс змінити майбутнє нашої держави й народу. Йдеться про прийдешні вибори президента, на яких громадяни повинні обрати справді гідного патріотичного голову держави.

«Не варто думати, що тільки нинішня влада грабує український народ. Слід згадати всіх, хто був при владі останні 27 років. Ніхто з них не зумів реформувати та розвинути нашу країну, але всі вони мали стратегічний план, як пограбувати український народ», – зауважив укропівець.

Зі свого боку, голова УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко зазначив, що чинна влада не має реалістичного плану завершення війни на сході Україні. Керівники держави тільки цинічно заробляють на смертях українців.

«Неоголошена війна в Україні триває вже п’ятий рік. Ні кінця ні краю їй нема, щодня помирають люди. Тому я вважаю, що ми повинні ставити категоричні питання владі і президенту Порошенку, як верховному головнокомандувачу. Мінський формат, який сьогодні нібито працює, не є виходом із ситуації і не приведе нас до перемоги», – наголосив Тарас Батенко.

Нагадаємо, УКРОП став першою в Україні політичною партією, яка розпочала відкриту процедуру президентських праймеріз. Фінальна частина перегонів стартувала 28 вересня у Луцьку і завершиться 18 листопада у Києві. За цей відрізок часу учасники праймеріз презентують свої програми в усіх областях України, кожна з яких обере переможця. Остаточні результати відбору стануть відомі 5 грудня на великому з’їзді УКРОПу в Києві.

Біографія

Народився 8 квітня 1971 року в місті Коломиї Івано-Франківської області. Здобув кваліфікацію радіоінженера в Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича. Трудовий шлях розпочав монтажником радіоапаратури. Пізніше очолював декілька підприємств. Автор ідеї та засновник гірськолижного комплексу «Буковель», за сім років перетворив чи не найдепресивніший регіон України на одне з найбільш відвідуваних у Східній Європі місць відпочинку. Народний депутат Верховної Ради України VII та VIIІ скликань. Член президії партії УКРОП. Провів понад 700 зустрічей з виборцями і вніс 83 законопроекти. Завдяки старанням Олександра Шевченка у «Буковелі» пройшли лікування та реабілітацію понад 1 тис. солдатів – учасників російсько-української війни, пройшли реабілітацію 3200 дітей з ДЦП, аутизмом або вадами опорно-рухового апарату, безкоштовно оздоровилися 8 тис. пенсіонерів. Крім того, команда Олександра Шевченка створила Центр військової підготовки та інформації, а також регулярно підтримує медзаклади, спортивні та культурні проекти.