10 ноября российские террористы обстреляли Новотошковское из минометов

За день 10 ноября российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник дважды вел прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Тарамчук. В районе же Новотошковское оккупанты применили минометы калибра 82 мм и гранатометы.

В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленного оккупантами, 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое - получили ранения.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры.