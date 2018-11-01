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Снегирев: Российские террористы готовят серию взрывов на оккупированных территориях Луганской области

Сегодня, 18:23 citynews.net.ua | Напечатать

Снегирев: Российские террористы готовят серию взрывов на оккупированных территориях Луганской областиСотрудники "Министерства государственной безопасности" самопровозглашенной "ЛНР" готовят серию взрывов во время проведения так называемых "выборов" 11 ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист Дмитрий Снегирев.

"На 11 ноября в Луганске сотрудники "Министерства государственной безопасности ЛНР" готовят серию взрывов во время проведения так называемых псевдо выборов главаря "ЛНР". Теракты планируют провести с помощью взрывчатки, которую заложат в нескольких местах массового скопления людей. Целью провокации является максимальное поражение и большое количество жертв среди гражданского населения", - написал активист.

По его словам, сейчас оккупанты проводят мероприятия по принудительному привлечению населения к участию в праздновании, которое планируют провести на Театральной площади оккупированного Луганска. В вечернем концерте который должен начаться в 18.00 запланировано участие российских рок-групп "Декабрь" и "Смысловые галлюцинации".

Снегирев обратил внимание тот факт, что накануне проведения "псевдовыборов" между "министерствами государственной безопасности" квазиреспублик был подписан меморандум о взаимодействии в случае чрезвычайных ситуаций, а именно: терактов в "столицах" обоих "республик".

Активист напомнил также, что в октябре пресс-служба "министерства государственной безопасности ЛНР" обнародовала информацию о задержании на территории "республики" "члена грузинской организованной преступной группы, которая занималась легализацией боевиков террористических организаций из стран Ближнего Востока в Украине с целью их дальнейшей переброски в страны ЕС и Российскую Федерацию".

По информации местных источников Снегирева из аналитического отдела ГИ "Правое Дело", по распоряжению "и.о. начальника управления народной милиции ЛНР" были выделены дополнительные подразделения боевиков для обеспечения правопорядка в местах массового скопления людей и возле избирательных участков.

"Стоит отметить, что с 8 ноября сотрудники так называемых "силовых структур" самопровозглашенной "ЛНР" переведены на усиленный режим несения службы. В случае проведения диверсионных актов в Луганске вся ответственность ляжет на сотрудников "МГБ ЛНР". Политическому руководству РФ крайне необходимо сделать Украину государством-террористом, чтобы выйти из формата Минска и затем избавиться экономических санкций", - написал активист.


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