В Краматорську УКРОП проводить президентські праймеріз - трансляція

В прямому ефірі президентські праймеріз Українського об’єднання патріотів УКРОП з Краматорська. У партійних перегонах беруть участь три претенденти. Це – народний депутат України Олександр Шевченко (Olexandr Shevchenko), заступник голови Комісії партійного контролю Оксана Тунік-Фриз та заступник голови Київської міської організації УКРОПу Ірина Головатенко (Ирина Головатенко).

Масштабний тур усіма регіонами України триватиме до 18 листопада.