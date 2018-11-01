За день в зоне ООС зафиксировано 4 вражеских обстрела

За день в зоне ООС зафиксировано 4 вражеских обстрелаСегодня, 18:21
В течении дня российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщают в штабе ООС.
Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Вольное, Авдеевка и Пески. Кроме того, в районе Луганского, противник применил минометы калибра 120 мм.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено