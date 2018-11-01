За день в зоне ООС зафиксировано 4 вражеских обстрела

В течении дня российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщают в штабе ООС.

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Вольное, Авдеевка и Пески. Кроме того, в районе Луганского, противник применил минометы калибра 120 мм.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено