Оккупанты глушат украинское радио в ОРДЛО с помощью специальной техники из РФ

По данным группы "Информационное сопротивление", оккупанты в ОРДЛО стали усиленно глушить украинские FM-радиостанции, начавшие вещание на оккупированные территории Донбасса.

Для противодействия привлекаются дополнительные технические средства ВС РФ, перебрасываемые из России.

Кроме того, в оккупационных администрациях угрожают применять жесткие меры к гражданам за прослушивание украинских радиостанций. В связи с чем в «МГБ» «ЛДНР» стали поступать доносы от местных жителей о «тайных прослушиваниях». Особенно данная ситуация характерна для Горловки, где появились зоны с относительно уверенным приёмом.