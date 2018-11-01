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МинВОТ собирает заявки на выплаты от семей пленных и заложников

Сегодня, 17:39 citynews.net.ua | Напечатать

Все юридические процедуры, необходимые для выплат семьям украинских заложников на Донбассе и политзаключенных Кремля, завершены, начинается этап сбора заявок от семей.

Об этом сообщила первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко по результатам встречи с министром по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Вадимом Чернышом.

«Встретились с министром ВОТ Чернышом. Обсудили вопросы социальной и юридической помощи семьям заложников и политзаключенных Кремля. Как проинформировал меня министр, все юридические процедуры, необходимые для выплат семьям (на юридическую помощь, проезд, лекарства), завершены. Сейчас – важный этап сбора заявок от семей, и поэтому просьба к семьям политзаключенных Кремля подавать соответственно оформленные запросы в МинВОТ», – отметила Геращенко.

Первый вице-спикер заверила, что министерство поможет оформить и подготовить все необходимые документы, и призвала волонтеров также приобщиться к этому процессу.

В то же время она напомнила, что социальная реабилитация осуществляется местными органами власти, а МинВОТ перечислит им соответствующие средства.

Геращенко добавила, что МинВОТ и комиссия по выплатам готовят документы для помощи тем семьям заложников, прежде всего военных, которые несколько лет незаконно удерживаются на Донбассе, и местонахождение которых подтверждено в рамках работы минских групп.


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