Государственная фискальная служба дала разъяснение норм принятого Верховной Радой закона о растаможивании автомобилей, ввозимых в Украину в режиме "транзит" и в режиме "временного ввоза". Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как отметили в ГФС, нормы закона предусматривают, что Кабмин утвердит временный порядок, согласно которому в течение 180 дней будут осуществляться таможенные формальности в отношении легковых автомобилей, находящихся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Также отменяются ограничения соответствия экологическим нормам при таможенном оформлении бывших в использовании легковых транспортных средств.

Положениями закона за превышение сроков транзита и временного ввоза более чем на 30 дней установлен штраф на сумму 170 тыс. или конфискация транспортного средства, отметили в ГФС.

В то же время, предусмотрено, что в случае несоблюдения сроков и требований таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз", лицо может оформить в свободное обращение транспортное средство с уплатой причитающихся таможенных платежей и денежных средств в сумме 8,5 тыс. грн. При этом, лицо, ответственное за соблюдение требований законодательства при перемещении транспортных средств в режиме "транзит" и "временный ввоз", освобождается от ответственности за нарушение таможенных правил.

Законопроектом предусмотрено информирование Государственной пограничной службой Украины органов доходов и сборов о фактах намерения пересечения государственной границы Украины лицами, в отношении которых органами доходов и сборов было выявлено нарушение таможенных правил.

Также вводится взаимодействие органов доходов и сборов с Национальной полицией в части контроля за соблюдением водителями порядка использования таких транспортных средств на таможенной территории Украины, недопущения нарушения ограничений, установленных Таможенным кодексом Украины, а также совершенствование порядка регистрации и учета транспортных средств, сообщили в Государственной фискальной службе

По данным ГФС, с начала 2018 года (по состоянию на 1 ноября) в Украину было ввезено 173 тыс. транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения с иностранной регистрацией в режиме "транзит", 53,1 тыс. - в режиме "временного ввоза". С авто, ввезенных в этом году в режиме "транзит", 122,2 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением срока. Сейчас в ДФС нет статистики с "временного ввоза", поскольку срок пребывания этих авто еще не завершился.