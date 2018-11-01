В Меловом автомобиль снес забор на российско-украинской границе

Автомобиль снес забор на российско-украинской границе в Меловом.

Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как рассказали в пресс-службе, в пограничном населенном пункте Меловое автомобиль снес часть заградительного забора, установленного на российско-украинской границе.

Патрулируя участок границы, пограничники наблюдали по улице Дружбы Народов движение автомобиля марки «ВАЗ». Во время движения автомобиль задел и снес 3 секции заградительного забора, который установлен на границе между Россией и Украиной российской стороной. Затем автомобилист попытался сбежать. Пограничники сообщили, что в ходе поисковых мероприятий совместно с сотрудниками Национальной полиции авто было обнаружено, а водитель, гражданин Украины – задержан.

Предварительно установлено, что мужчина не справился с управлением, и чтобы избежать ответственности за содеянное, решил скрыться. В настоящее время продолжаются дальнейшие проверочные мероприятия.