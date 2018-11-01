Украинские военные показали схему обстрела НВФ Докучаевска

В Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе военные проанализировали данные из отчета ОБСЕ об обстреле неподконтрольного украинским властям Докучаевска и пришли к выводу, что огонь вели незаконные вооруженные формирования.

Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 6 ноября 2018 года, сообщается о повреждениях, вызванных стрельбой в жилом секторе Докучаевска. «В квартире на 2-м этаже 4-этажного дома на ул. Ленина, 49, наблюдатели видели пробоину (примерно 3 см) в обоих стеклопакетах окна, выходящего на юго-запад. По оценке, огонь велся с юго-запада», – цитируют в пресс-центре отчет наблюдателей ОБСЕ.

Анализ полученных данных позволяет украинской стороне СЦКК сделать однозначный вывод: такие повреждения могли возникнуть только в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Ведь ближайшие позиции Вооруженных сил Украины находятся на слишком большом расстоянии для того, чтобы допустить даже случайное попадание в указанный дом.

Направление обстрела, считают в СЦКК, свидетельствует о том, что огонь вели НВФ. На схеме указано направление огня и расположение позиций