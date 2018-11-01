На КПВВ «Гнутово» началась реконструкция

Стартовала реконструкция КПВВ «Гнутово» на линии разграничения в Донецкой области, - сообщает пресс-центр Объединенных сил.

В настоящий момент осуществляются подготовительные работы по замене дорожного покрытия и подведения основных коммуникаций.

Отмечается, что работы ведутся в рамках распоряжения решения правительства и командования ОС. Ранее реконструкция была выполнена на КПВВ «Марьинка» и продолжается на КПВВ «Новотроицкое».

«Несмотря на масштабное обустройство КПВВ "Гнутово" и "Новотроицкое" функционируют в штатном режиме. Движение в пределах этих дорожных коридоров не затруднено.

В то же время гражданам следует быть внимательными, прислушиваться к указаниям пограничников, ведь из-за реконструкции периодически происходит смена направлений движения транспортных средств», – говорится в сообщении.