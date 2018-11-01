Северодонецк массово остается без света из-за холодов и кризиса у ЛЭО

Вечером 8 ноября временный областной центр подконтрольной Луганщины Северодонецк столкнулся с масштабным обесточиванием потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба

В результате двух аварийных отключений без света оказались 3437 потребителей.

Непосредственной причиной аварий стал выход из строя высоковольтного предохранителя на одной из подстанций, что связано с перегрузкой электросетей.

Последнее вызвано похолоданием, срывом отопительного сезона и массовым использованием потребителями электрообогревателей. В результате этого суммарное потребление электроэнергии значительно превышает договорную мощность потребления и суммарную пропускную способность электросетей.

Ориентировочное отключение произошло в 18:30, а около 22 часов части абонентов было восстановлено электроснабжение, остальные получили свет около 23 часов.

Из-за отсутствия у энергетиков топлива, для проведения ремонтных работ пришлось ждать транспорт от городских коммунальщиков.

8 ноября без света оказался и жилой дом на улице Егорова, 29, там полностью вышло из строя внутридомовое электрооборудование (сгорела проводка) и произошел пожар. Вчера там работали пожарные, сегодня должны быть коммунальщики. 11 потребителей в этом доме до сих пор находятся без электроэнергии.