Под Северодонецком СБУ обнаружила около 5 тонн боеприпасов

В СБУ заявили о блокировании канала поставки оружия из района Операции объединенных сил в центральную Украину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники спецслужбы установили, что группа лиц обустроила схрон с оружием на прежнем месте дислокации одного из военных подразделений неподалеку от Северодонецка. По информации СБУ, злоумышленники планировали нелегально переправить средства поражения в центральные районы Украины с целью дальнейшей продажи», - говорится в сообщении.

Во время следственных действий сотрудники СБУ обнаружили несколько тайников с готовыми к сбыту военными средствами поражения.

Всего правоохранители изъяли 170 гранатометных выстрелов, почти 250 гранат различных модификаций, 150 детонаторов, 140 пороховых зарядов для выстрелов, гранатометы РПГ-26 и РПГ-22, огнеметы, реактивные двигатели, взрывчатку, сигнальные мины, десятки тысяч единиц боеприпасов для огнестрельного оружия.

«Общий вес изъятого вооружения достигает 5 тонн», - добавили в спецслужбе.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины (потеря военного имущества). Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.