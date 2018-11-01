По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации ОРДЛО проводят комплекс мероприятий с целью «легитимизации» результатов т.н. «выборов» 11 ноября.

В частности, в «учреждениях» и общественных местах проводятся агитационные мероприятия, направленные на изменение общественного мнения о заранее определенных российскими властями результатах «голосования».

Для обеспечения высокого присутствия на "выборах" оккупантами принято решение о реализации во время голосования товаров первой необходимости, продуктов и дефицитных медикаментов со складов с гуманитарной помощью поблизости «избирательных участков» по ​​сниженным ценам. Несмотря на указанные усилия оккупантов, местные жители не желают участвовать в псевдоголосовании и выражают свое негативное отношение к нему.

С целью недопущения распространения протестных настроений и роста социальной напряженности, оккупационным командованием принято решение о приведении российских оккупационных войск в высшие степени боевой готовности. Также есть запрет увольнений и отпусков до 12 ноября. Так, в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ, во взаимодействии с подразделениями т.н. «МВД» оккупантов, отрабатываются вопросы их совместного применения для противодействия возможным проявлениям гражданского неповиновения и обеспечения «высокого уровня волеизъявления».

В то же время оккупационными властями отдано распоряжение о запрете фото - и видеосъемки для недопущения утечки информации о реальных результатах "выборов". После их проведения списки избирателей запланировано сдать представителям т.н. «Службы защиты государственной тайны» и засекретить.