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Переселенцы имеют право на налоговую скидку при аренде жилья

Сегодня, 17:16 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине внутренне перемещенные лица имеют право воспользоваться налоговой скидкой в ​​случае аренды жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы во Львовской области.

Так, налоговая скидка – это документально подтвержденная сумма расходов, на которую уменьшается налогооблагаемый доход в виде заработной платы, в результате чего из бюджета возвращается часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

Перечень расходов, которые включаются в налоговую скидку, определены ст. 166 Налогового кодекса Украины.

С 4 октября 2018 года вступил в силу Закон Украины от 6 сентября 2018 года № 2530-VIII «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины».

Указанным Законом внесены изменения в Налоговый кодекс относительно перечня расходов, которые включаются в налоговую скидку. В частности, п. 166.3 ст. 166 Налогового кодекса дополнен подпунктом 166.3.9 следующего содержания: «сумму средств в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленному в соответствии с требованиями действующего законодательства, фактически уплаченных плательщиком налога на доходы физических лиц (налогоплательщик), который имеет статус ВПЛ».

Налогоплательщик имеет право воспользоваться указанной в настоящем подпункте налоговой скидкой исключительно при условии, что он и/или члены его семьи первой и второй степени родства:

не имеют в собственности пригодной для проживания жилой недвижимости, расположенной за пределами временно неподконтрольной территории Украины;

не получают предусмотренных законодательством Украины бюджетных выплат для покрытия расходов на проживание.

Размер такой скидки не может превышать (в расчете на календарный год) 30 размеров минимальной заработной платы.


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