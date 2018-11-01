Украинские военные среди представителей 14 стран участвуют в военных маневрах в Литве

Как сообщала группа "Информационное сопротивление", 5 ноября в Литве, на базе учебного центра Пабраде, начались международные учения «Iron Wolf - 2018».

В военных маневрах принимают участие представители Вооруженных сил от 14 стран, напомнили в пресс-службе Минобороны Украины.

Участники развернули многонациональные батальоны, в состав которых входят военнослужащие из Бельгии, Чехии, Нидерландов, Норвегии и Люксембурга. К учениям также присоединились представители ВС США, Великобритании, Канады и других стран. ВС Украины на международных учениях «Iron Wolf - 2018» представлены взводом Военной полиции из состава Литовско-польско-украинском бригады имени Великого гетмана Константина Острожского ЛитПолУкрбрига.

Главная цель, которую ставят перед собой международные партнеры во время этих учений - подготовка и оценка способности совместных подразделений быстро передвигаться по территории страны, в отношении которой осуществляется агрессия, и проводить многонациональные оборонительные операции.

Украинские военные правоохранители, помимо прочего, имеют и свою цель - подготовиться к предстоящим экзаменам. Уже со следующего года уровень подготовки взвода Военной полиции ЛитПолУкрбрига, который сформирован из военнослужащих ВСП ВС Украины, будут оценивать эксперты НАТО.

Продолжатся международные учения «Iron Wolf - 2018» до 19 ноября.