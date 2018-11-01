В ОРДО командиры боевиков объявили охоту на уголовников из России - участников НВФ

По данным группы "Информационное сопротивление", в «1-м АК ДНР» командиры разных уровней, а также органы «МГБ ДНР» («военная контрразведка») активно устанавливают в среде «военнослужащих» лиц, имеющих криминальное прошлое и склонных к совершению правонарушений.

В частности, согласно распоряжения российских «советников» в штабе «1-го АК ДНР», приказано такого рода «военнослужащих» держать под особым контролем.

Отдельно устанавливаются лица, в отношении которых открыты действующие уголовные дела (особенно из числа граждан РФ), и которые скрываются на территории «ЛДНР» от уголовного преследования, а также местные граждане, совершившие преступления на территории РФ. Наличие разного рода «позывных», «псевдонимов», «прозвищ», под которыми местные боевики и российские наемники фигурируют в различных «базах учёта» «1-го АК ДНР», весьма затрудняет эту работу.

Кроме того, мероприятия по выявлению таких элементов уже успели вызвать негативный резонанс в рядах местных боевиков и российских наемников в «3-й омсбр», «9-м омсп», ряде отдельных батальонов.