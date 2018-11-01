Правозащитница: Распоряжение об изменениях в правилах пересечения линии разграничения с багажом незаконны

Распоряжение командующего Объединенными силами Сергея Наева, согласно которому с 1 ноября пересечь линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с багажом возможно только один раз в сутки – незаконное. Об этом сообщает правозащитница, основательница «Луганской правозащитной группы» Наталья Целовальниченко, передает «Громадське радіо».

По словам замкомандующего ОС Александра Доманского, распоряжение приняли для реализации мероприятий, направленных на борьбу с контрабандой и незаконным перемещением товаров через линию соприкосновения.

Наталья Целовальниченко отмечает, что такое распоряжение не соответствует нормам действующего законодательства Украины и нарушает международные обязательства Украины по соблюдению прав и свобод человека. Также она отмечает, что командующий ООС не имеет полномочий вносить изменения в нормы действующего законодательства и самостоятельно менять существующий порядок пересечения линии разграничения.

Кроме того, распоряжение не было опубликовано общепринятым способом: оно не содержится на официальных сайтах органов власти, отсутствует в Едином государственном реестре нормативно-правовых актов, не проходило государственную правовую экспертизу и регистрацию в Министерстве юстиции Украины.

Правозащитница сообщила, что получила несколько жалоб от граждан, и официально обратилась к международному сообществу с просьбой решить эту ситуацию.