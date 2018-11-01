Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези 8 ноября заявил, что организация чрезвычайно озабочена объявлением о проведении "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Мы чрезвычайно обеспокоены объявлением "выборов", которые должны состояться в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 11 ноября. Такое решение противоречит букве и духу Минских соглашений", - заявил он.

Председатель ОБСЕ призвал все стороны "конструктивно содействовать проведению переговоров в Нормандском формате и в формате Трехсторонней контактной группы, чтобы предотвратить такое развитие".

Кроме того, Миланези подтвердил поддержку Минских соглашений в соответствии с принципами ОБСЕ. Также он заверил в полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.