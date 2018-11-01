В ОРЛО активизировались акции проукраинских активистов

На временно оккупированной территории Луганской области активизировались акции проукраинских активистов, в общественных местах снова стали появляться надписи соответствующего характера.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В "ЛНР" - прежде всего, в Алчевске и Кадиевке, - опять стали появляться проукраинские надписи в общественных местах, на стенах домов, остановках общественного транспорта, магазинах и т. д.", - пишет координатор ИС.

В так называемом "министерстве государственной безопасности" подконтрольной РФ террористической группировке "ЛНР" дистанцировались от поиска "украинской агентуры".

"По версии "МГБ ЛНР", авторами надписей являются не представители украинского подполья, а подростки, "поддавшиеся на украинскую пропаганду" - в этом случае, по мнению руководства "МГБ", с данного "ведомства" снимается ответственность за неэффективную контрразведывательную работу", - добавляет Тымчук.

Также оккупанты стали усиленно глушить FM-радиостанции, начавшие вещание на временно оккупированную территорию востока Украины. С этой целью применяются и перебрасываемые из России дополнительные технические средства.

"В оккупационных администрациях угрожают применять жесткие меры к гражданам за прослушивание украинских радиостанций. В связи с чем в "МГБ" "Л-ДНР" стали поступать доносы от местных жителей о "тайных прослушиваниях". Особенно данная ситуация характерна для Горловки, где появились зоны с относительно уверенным приемом", - резюмирует он.