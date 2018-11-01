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СБУ нашла у Бережной слиток золота и письмо к Лаврову. Ее обвиняют в госизмене

Сегодня, 10:27 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности провели обыск у главы общественного объединения «Сила добра» и Института правовой политики и социальной защиты Украины Елены Бережной, в ходе которого были обнаружены доказательства ее работы на спецслужбы России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ нашла у Бережной слиток золота и письмо к Лаврову. Ее обвиняют в госизмене

В сообщении ведомства говорится, что у Бережной изъяты документы и электронные носители, свидетельствующие о противоправной деятельности, а также письмо к министру иностранных дел России Сергею Лаврову «о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине».

В опубликованном спецслужбой письме Бережной от 2016 года среди адресатов также указан уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Константин Долгов, перешедший на работу в администрацию президента РФ в апреле 2017 года.

Кроме этого, заявляют в СБУ, у активистки обнаружен слиток золота весом 1 килограмм.

Обыски проходили в рамках уголовного производства, открытого по статьям 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Также обыски прошли и у лидера политической партии «Союз левых сил» Василия Волги, у которого сотрудники СБУ изъяли «оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, указывающие на его сотрудничество со страной-агрессором». Волга на данный момент проживает в России.

СБУ нашла у Бережной слиток золота и письмо к Лаврову. Ее обвиняют в госизмене

У других активистов, имена которых не называют в СБУ, силовики нашли незарегистрированное оружие и пророссийскую атрибутику.


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