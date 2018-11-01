На ремонт объездной дороги в Кременной выделили 40 млн грн

В Кременной проводят капительный ремонт объездной дороги.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОВГА, и.о. председателя Луганской облгосадминистрации Сергей Филь во время рабочей поездки проинспектировал ход выполнения ремонтных работа.

«Восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры – приоритетная задача, определенное главой государства и правительством. Областная власть, несмотря на тотальное недофинансирование этой отрасли и низкую привлекательность Луганщины для подрядных организаций, обеспечивает ремонт и содержание дорог», – отметил он.

Капитальный ремонт автодороги С-130514 проводится за счет средств государственного фонда регионального развития и областного бюджета. Необходимость его проведения была обусловлена значительными повреждениями и несоответствием эксплуатационных показателей состояния дороги требованиям госстандарта.

Общая стоимость утвержденной сметной документации по объекту составляет 40 млн грн, которая финансируется за счет средств государственного бюджета.

Запланированы следующие виды работ: фрезеровка разбитого асфальтобетонного покрытия, исправление поперечного и продольного профиля автодороги, устройство нового асфальтобетонного покрытия.