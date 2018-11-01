Боевики 19 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 7 ноября, трое военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Павлополь, Луганское, Станица Луганская, Вольный, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Гнутово и Лебединское.

"В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, за прошедшие сутки двое оккупантов ликвидированы и еще трое ранены", - говорится в сообщении.

С утра противник обстрелял позиции вблизи Крымского, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.