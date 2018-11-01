Парень-сирота из Новоайдара получил квартиру в Северодонецке

Исполняющий обязанности председателя Луганской облгосадминистрации Сергей Филь вручил парню-сироте ключи от однокомнатной квартиры на улице Федоренко в Северодонецке.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Так, новоселом стал восемнадцатилетний Сергей Хрипунов, который находился на учете в службе по делам детей Новоайдарской райгосадминистрации.

Жилье приобретено за средства государственного бюджета в сумме 364 тысяч гривен в рамках государственной программы по приобретению жилья и помещения для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот, лиц из их числа.

"Особенностью в этой программе является то, что будущие получатели жилья могут самостоятельно выбирать себе то жилье, которое хочет. Наше государство отказалась от практики навязывания. И сегодня пример - парню, который живет в Новоайдарском районе, по его желанию приобрели квартиру в Северодонецке. Поскольку он здесь учится", - заявил Филь

С 2010 года молодой человек находился под опекой у родной бабушки. Сейчас он учится на 3 курсе в Северодонецком профессиональном лицее, где приобретает профессию электрогазосварщика, газорезчик