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В Рубежном 9 часов тушили склад вторсырья и макулатуры

Вчера, 17:04 citynews.net.ua | Напечатать

Сообщение о возгорании складского помещения "ООО СКМ Вторресурсы" на площади Химиков в Рубежном поступило 6 ноября в 19:02 в Службу спасения "101".

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что в помещении склада вторичного сырья произошло возгорание макулатуры и пластиковой тары. Для ликвидации пожара и подвоза воды были задействованы дополнительные силы и техника.

Пожар на площади 96 м. кв. локализован в 19:30 и ликвидирован в 3:59. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. К ликвидации привлекались 30 пожарных и 6 единиц техники.

Тушение пожара осложнялось отсутствием наружного противопожарного водоснабжения на объекте и отсутствием противопожарных разрывов между табелями макулатуры в складе. Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.


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