Правительство Японии не признает объявленные боевиками так называемые выборы в "Л/ДНР". Об этом говорится в заявлении на странице посольства Японии в Украине в Facebook.

Правительство Японии отмечает, что выборы на временно оккупированных территориях должны проводиться в соответствии с Минскими договоренностями и украинским законодательством.

"Так называемые выборы, которые запланированы на 11 ноября и объявленные "ДНР" и "ЛНР", не регулируются Минскими договоренностями, а также законодательством и нормами Украины. Правительство Японии считает эти выборы незаконными, и таких односторонних действий не следует предпринимать", - говорится в заявлении.

В заявлении также говорится о том, что Япония не допускает каких-либо попыток изменить ситуацию силовыми методами, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины.