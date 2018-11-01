На Луганщине в неудовлетворительном состоянии находится 80% дорог общего пользования

Большинство автомобильных дорог на территории Луганской области находятся в неудовлетворительном состоянии.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Луганской области.

По информации службы, повреждены, имеют разрушения и находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии 80% дорог общего пользования. Уточняется, что большинство из этих разрушений возникли в 2014-2015 годах.

"Критические разрушения дороги получили в ходе активной фазы АТО в 2014-2015 годах, когда в результате прямых боевых действий были разрушены 7 мостовых сооружений, из-за передвижения тяжеловесной и гусеничной военной техники было повреждено не только покрытие проезжей части, но и вся конструкция дорожной одежды", - сообщили в службе.

Всего, на территории Луганской области - 5 898 км автомобильных дорог общего пользования, из них на контролируемой территории - 3616 км. 1177 км дорог имеет государственное значение и 2439 км - местное.