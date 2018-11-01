В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 6 ноября 2018 года, ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера боевики 10 раз обстреливали украинские позиции, силы ООС открывали огонь в ответ.

"К сожалению, в результате боевых действий в течение минувших суток, получил ранения один украинский военный. Его эвакуировали в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, в Минобороны добавили, что по состоянию на 12:00 7 ноября на Донбассе уже зафиксировано два прицельных обстрела со стороны боевиков - на Донецком направлении. Потерь в рядах ООС нет.