Украинская сторона СЦКК связала стягивание танков в оккупированный Донецк с «выборами»

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) связала стягивание танков и тяжелой артиллерии боевиков в Донецк с подготовкой к «выборам» руководства группировки «ДНР» 11 ноября. Об этом говорится в сообщении СЦКК.

Так украинская сторона прокомментировала свежий отчет миссии ОБСЕ о стягивании военной техники в Донецк.

«Сосредоточивать в городе такое количество тяжелой бронетехники, с артиллерией в придачу, оккупантам понадобилось не иначе, как для обеспечения "свободного волеизъявления граждан ДНР" во время бестолковых псевдовыборы, которые, по указанию Москвы, там собираются устроить 11 ноября», – подчеркивается в сообщении.