Президент Украины Петр Порошенко считает, что фейковые "выборы" в ОРДЛО дадут старт усилению санкций против России. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на конференции «Уроки гибридного десятилетия», - цитирует его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Твиттере.

"Ожидаю, что так называемые фейковые выборы 11 ноября запустят введение новых санкций и покажут, что терпение Запада также не безгранично. Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении", - отметил президент.

Как сообщалось ранее, в ОРДЛО с подачи Кремля назначили псевдовыборы главарей и "депутатов" на 11 ноября. В МИД Украины заявили, что намерения оккупационной администрации РФ провести "внеочередные выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как подписанта Минских договоренностей.

Мировое сообщество заявило о незаконности и непризнании "выборов" в террористических республиках. В частности, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что они нелегитимны и нарушают логику минского процесса. Он пояснил, что речь идет об оккупированных территориях, где отсутствуют базовые условия безопасности.

Кроме того, восемь государств-членов СБ ООН обнародовали совместное заявление, в котором осудили планы проведения на оккупированных РФ территориях восточной Украины так называемых "выборов". Постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатре подчеркнул, что Германия и Франция решительно настроены поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, и призвал "сепаратистов и Россию прекратить подготовку к так называемым выборам".