СММ ОБСЕ зафиксировала на оккупированной Луганщине факт перевозки угля российскими грузовиками

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали грузовики с российскими номерами, перевозившие уголь на оккупированной части Луганской области. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии за 5 ноября.

В нем отмечается, что осуществляя мониторинг в районе Золотого, члены патруля Миссии видели 3 пустых грузовика с российскими номерными знаками, которые следовали от блокпоста незаконных вооруженных формирований на северо-восток. Затем, загрузившись углем, автомобили двинулись в обратном направлении.

"Примерно через 30 минут наблюдатели видели два из упомянутых грузовиков, которые были загружены углем и следовали на юго-запад", - говорится в отчете.

Как сообщалось ранее, Украина неоднократно заявляла, что Россия незаконно вывозит из оккупированных территорий Донбасса уголь и под видом своего отправляет его на экспорт.