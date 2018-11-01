Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 6 ноября, пересекли 40,2 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннему графику и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 40,2 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 8720 человек и 1100 транспортных средств;

"Марьинка" - 8620 человек и 1610 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7980 лиц и 1460 транспортных средств;

"Гнутово" - 3650 человек и 890 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11310 человек.