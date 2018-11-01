В МинВОТ заявили о хакерской атаке на официальный сайт

Хакерская атака 2-3 ноября была направлена на официальный сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в результате которой неизвестные получили доступ к панели управления сайтом. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Используя возможности панели управления, были модифицированы некоторые страницы сайта МТОТ для распространения спам-контента. Сейчас атаку удалось остановить. Доступ к панели управления сайта ограничен, модифицированные страницы восстановлены до последней сохраненной версии. Проводится анализ утраченной информации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что это уже не первые попытки злоумышленников. В течение нескольких месяцев хакеры неоднократно пытались взломать пароли к аккаунтам в социальных сетях ведомства.

По предварительным оценкам специалистов, недавние злонамеренные действия были связаны с заявлениями министра МинВОТ, которые он сделал 1 ноября 2018 года во время визита в Боснию и Герцеговину, а для осуществления указанных хакерских атак могли быть задействованы спецслужбы России.

Во время общения с ведущими балканскими и европейскими СМИ Вадим Черныш заявил: «Россия вмешивается во внутренние дела многих стран, особенно на Балканах. Для этого используется история, экономика и культура: из них РФ хочет изменить ситуацию и политические настроения ряда европейских стран. Например, в военной доктрине РФ говорится о разрушении политических союзов».

Кроме этого, в интервью ведущим европейским СМИ Черныш акцентировал внимание на том, что все балканские страны, в том числе Босния и Герцеговина являются целевыми странами для российского влияния.

«Я знаю, что есть попытки различных российских компаний доминировать по политическим мотивам на рынках Балканских стран. То есть Россия использует экономические средства для достижения своих политических целей. Мы это видели в Македонии, в Черногории, в других Балканских странах. Я убежден, что попытки осуществлять воздействие по всем странам этого региона является со стороны РФ. Поэтому мы на украинском опыте можем сказать, что экономические и другие отношения очень часто используется РФ не с экономической, а с политической целью. И я советовал бы всем задумываться над этим, перед тем, как анализировать информацию не только в сфере безопасности, но и в других сферах», - подчеркнул В.Черныш.

Также в рамках визита было подписано совместное заявление между уполномоченными представителями Украины и Боснии и Герцеговины о дальнейшем развитии двустороннего экономического сотрудничества сферах туризма, транспорта, энергетики, агробизнеса на основе взаимной выгоды.

Вскоре после публикации на сайте МинВОТ информации о визите министра на английском языке, начались попытки взлома и блокировки работы сайта.

"В данный момент мы почти восстановили работу сайта и просим следить за обновлением информации на сайтах Министерства в социальных сетях Facebook и Twitter", - отметили в ведомстве.