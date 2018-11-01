Посол Японии и представители ЮНИСЕФ посетили отремонтированную школу в Троицком

В рамках проекта поддержки общин, пострадавших от конфликта на Донбассе посол Японии в Украине Шигеки Сумме и представители ЮНИСЕФ осмотрели проведенные работы в школе №1 прифронтового села Троицкое.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

"Гостям презентовали обновленный второй этаж.., а потом ознакомили с другими насущными потребностями заведения, главной из которых на сегодня является разрушеный во время боевых действий спортивный зал", - говорится в сообщении.

Делегация из Японии вместе с руководством района также посетила интерактивный урок в рамках реализации Всеукраинского проекта «Новая украинская школа», который проводился для учащихся 1-4 классов.