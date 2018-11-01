В Минске проходит заседание ТКГ по Донбассу

В Минске во вторник, 6 ноября, началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-службf Министерства иностранных дел Беларуси.

Стороны продолжат обсуждение тем, которых затрагивались в ходе прошлой встречи, состоявшейся 16 октября. Отметим, в прошлый раз обсуждалось обеспечение долгосрочного режима прекращения огня, вопросы разведения сил и средств, а также практическое осуществление гуманитарного разминирования.

Также стороны обсуждали вопросы обмена пленными и поиска пропавших без вести. Кроме того, Украина поставила вопрос остановки подготовки "выборов" на оккупированном Донбассе.