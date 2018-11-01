СБУ проводит обыск у луганской любительницы русского мира Елены Бережной

СБУ проводит в Киеве обыски у Елены Бережной, матери трагически погибшей депутата Верховной Рады от Партии регионов Ирины Бережной, в рамках расследования уголовного производства по статьям о насильственном захвате власти и госизмене. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила спикер СБУ Алена Гитлянская.

СБУ на своем сайте сообщила, что обыски проходят у лиц, которые, по версии ведомства, способствовали спецслужбам РФ в реализации плана по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

Санкционированные следственные действия проходят в рамках производства по статьям о насильственном захвате власти и госизмене (ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111), уточнили в ведомстве.

"Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что одна из фигурантов дела систематически посещает РФ, где проводит встречи с бывшими украинскими чиновниками, а также представителями государственных органов страны-агрессора", - сказано в сообщении.

По версии СБУ, женщина на деньги "кураторов" систематически организует и проводит в Киеве и областных центрах Украины "акции протеста, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране".

Гитлянская уточнила, что обыски проходят по нескольким адресам, связанным с Бережной, в том числе у нее дома.

На вопрос, предъявлено ли ей подозрение, представитель СБУ ответила: "Пока продолжаются следственные действия, пока я не могу вам сказать".

Один из обысков проходит в офисе, который арендует организация Бережной у бывшей замглавы Киевсовета Ирэны Кильчицкой. Сама Кильчицкая, по словам спикера СБУ, в деле никак не фигурирует.