Луганщина страдает из-за перегрузки электросетей

Первые холода уже приводят к перегрузке электросетей на подконтрольной Луганщине и повреждению кабельных линий электропередачи.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения.

Это вызвано тем, что бытовые потребители массово превышают договорную мощность потребления, активно используя электрообогреватели, из-за чего суммарное потребление электроэнергии значительно превышает суммарную пропускную способность электросетей.

Так, перегрузки стали причиной того, что жители одного из домов в Северодонецке остаются без электроэнергии уже третий день.

В общем, в ночь на 4 ноября без света оказались два дома на проспекте Гвардейском - 18 и 18-А. Из-за отсутствия отопления в старой части города, жители значительно превысили допустимое потребление электроэнергии, что привело к повреждению электрокабеля. Без электроэнергии остались 140 абонентов.

5 ноября работникам ЛЭО удалось починить линию электропередачи и включить свет дому 18.

Второй дом - 18-А - не удалось подключить, потому что сеть чрезмерно перегружена. 70 потребителей все еще находятся без света. Сейчас коммунальщики Северодонецка проводят мероприятия по перераспределению нагрузки в электросети самого дома. Только после этого энергетики смогут снова дать ток.