Пресс-секретарь президента Росийской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет влияние на "руководство" самопровозглашенных "Донецкой/Луганской народных республик".

Об этом сообщают РосСМИ.

При этом, Песков заявил, что влияние Москвы на "ДНР/ЛНР" небезгранично.

"Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно небезгранично", - сказал Песков, отметив, что для РФ "чрезвычайно важно" то, кто будет руководить "республиками".

Отметим, "выборы" в "ДНР/ЛНР" запланированы на 11 ноября.