Накануне так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе боевики запугивают мирных жителей ужесточением ответственности за отказ от "голосования".

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки, пишет РБК-Украина.

По словам Гуцуляка, оккупационный режим активно распространяет слухи об ужесточении ответственности избирателей, которые без уважительных причин не будут участвовать в "голосовании". Наиболее серьезные наказания грозят пенсионерам и работникам "бюджетной сферы".