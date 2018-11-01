» » Боевики на Донбассе пытаются заставить жителей участвовать в "выборах"

Боевики на Донбассе пытаются заставить жителей участвовать в "выборах"

Сегодня, 13:29 citynews.net.ua | Напечатать

Накануне так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе боевики запугивают мирных жителей ужесточением ответственности за отказ от "голосования".

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки, пишет РБК-Украина.

По словам Гуцуляка, оккупационный режим активно распространяет слухи об ужесточении ответственности избирателей, которые без уважительных причин не будут участвовать в "голосовании". Наиболее серьезные наказания грозят пенсионерам и работникам "бюджетной сферы".


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:44

Боевики за день 7 раз обстреливали силы ООС

Сегодня, 18:00

Украинская сторона в ТКГ требует предоставить доступ ОБСЕ к аннексированному Крыму

Сегодня, 17:40

В День украинского языка и письменности на Луганщину приедут OT VINTA

Сегодня, 17:08

В МинВОТ заявили о хакерской атаке на официальный сайт

Сегодня, 16:51

Посол Японии и представители ЮНИСЕФ посетили отремонтированную школу в Троицком

Сегодня, 16:18

В Минске проходит заседание ТКГ по Донбассу

Сегодня, 15:47

СБУ проводит обыск у луганской любительницы русского мира Елены Бережной

Сегодня, 15:20

Луганщина страдает из-за перегрузки электросетей

Сегодня, 14:51

Песков: влияние Москвы на "ДНР/ЛНР" небезгранично

Сегодня, 13:29

Боевики на Донбассе пытаются заставить жителей участвовать в "выборах"

Сегодня, 12:59

Юрий Луценко заявил об отставке

Сегодня, 12:24

На Луганщине направлен в суд обвинительный акт в отношении судьи из "ЛНР"

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

В Мариуполе хотят создать второй военный городок

Сегодня, 17:42

На Киевщине заказчик избил доставщика пиццы

Сегодня, 17:02

Жданов вручил Свитолиной удостоверение Заслуженного мастера спорта

Сегодня, 16:47

Харьков и Нюрнберг подписали меморандум

Сегодня, 16:24

Порошенко посетит Финляндию с рабочим визитом 7-8 ноября

Сегодня, 14:46

В харьковском метро задержали военного с гранатометом

Сегодня, 14:11

Януковича вызвали в Киевский суд для последнего слова

Сегодня, 13:49

Правозащитники передали британским депутатам список ответственных за пытки украинских политзаключенных

Сегодня, 12:29

Зимние ботинки на каблуке: Скажи "ДА" сексуальности даже в холода!

Сегодня, 12:26

В ДНР 20 человек арестовали за пересечение линии соприкосновения

Сегодня, 11:54

Глав силовых ведомств вызвали в Раду из-за смерти Гандзюк

Сегодня, 11:01

В Праге появился мост имени украинского диссидента

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 