Геращенко призвала осудить выборы в ОРДЛО

Первый вице-спикер Верховной Ралы Ирина Геращенко призвала лидеров парламентских фракций 6 ноября во время своих выступлений в сессионном зале публично осудить нелегитимные выборы на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Она напомнила, что «выборы», назначенные на 11 ноября группировками «ЛНР» и «ДНР», признаны нелегитимными мировым сообществом.

«Эти фейковые выборы осудили Совбез ООН, страны Большой семерки, ЕС и США. Украинский парламент требует от фейковых республик и кремлевских кураторов отменить этот кремлевский сценарий и не проводить никаких выборов 11 ноября. Прошу лидеров фракций во время своих выступлений во вторник публично осудить невозможности проведения фейковых выборов на Донбассе», - сказала Геращенко во время Согласительного совета 5 ноября.