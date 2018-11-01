В школах Северодонецка из-за холода продлили каникулы

В школах Северодонецка из-за холода продлили каникулыСегодня, 16:09
В девяти школах Северодонецка, которые подключены к Северодонецкой теплоэлектроцентрали, продлили каникулы в связи с отсутствием отопления.
Об этом сообщил первый заместитель городского головы Северодонецка Игорь Слесарев, передает «Укринформ».
Он рассказал, что в девяти школах, которые подключены к ТЭЦ, продлевают каникулы по дням, так как предприятие еще не получило номинацию на поставку газа.
Так, теплоснабжением в нынешнем областном центре Луганщины занимаются два юридических лица: «Северодонецктеплокоммунэнерго» (СТКЭ) и «Северодонецкая ТЭЦ».
У последней финансово-экономические пробемы начались после приватизации химпредприятия «Азот», которое отказалось от услуг ТЭЦ. В следствии чего у ТЭЦ возникла хроническая нехватка средств, и каждый год предприятие сталкивается с невозможностью самостоятельно закупать газ.