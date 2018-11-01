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Над одним из арсеналов ВСУ обнаружили беспилотник

Сегодня, 15:10 citynews.net.ua | Напечатать

Неподалеку одного из арсеналов Вооруженных сил Украины вечером 4 ноября военные обнаружили беспилотник, который летал в запретной зоне.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что подразделение радиоэлектронной борьбы немедленно перекрыло радиоканал управления беспилотником, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

"В то же время, усиленно очередную смены охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории", - сообщили в Генштабе.

О факте незаконного применения беспилотника вблизи военной части сообщили подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины.

"Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов", - заявили в Генштабе.


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