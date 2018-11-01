Во Львове показали луганские аутентичные вышиванки

Станица Луганская присоединилась к культурным обменам между Львовщиной и Луганщиной. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

В рамках культурного обмена между двумя областями был реализован проект «Украина – это я, Украина – это ты, Украина – это мы!»

Коллекцию аутентичных вышиванок участники проекта собирали полгода в отдаленных селах района. Первый показ коллекции состоялся на районном мероприятии «Праздник мира и единства» в Станице Луганской. Второй – на выставке художественных работ участников Международного конкурса «Золотой мольберт» в Станично-Луганском краеведческом музее – отделе Луганского областного краеведческого музея.

Завершающий этап проекта состоялся во Львове в художественно-мемориальном музее Елены Кульчицкой.

«Зрители не только увидели удивительную коллекцию старинного наряда, но и узнали много интересной и полезной информации о символах, которые мастерицы вкладывали в каждую деталь своей работы», – говорится в сообщении.