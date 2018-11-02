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Украина принимает участие в учениях «Железный волк»

Сегодня, 11:21 citynews.net.ua | Напечатать

В Литве начались одни из крупнейших военных учений в этой стране «Железный волк». Литовская армия в течение двух недель будет тренироваться с союзными подразделениями других стран, передает «Польское радио».

В военных учениях принимают участие около 3500 солдат из четырнадцати стран, в частности из Германии, Бельгии, Чехии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Эстонии, Италии, США, Канады, Словении и Украины.

«В рамках учений мы хотим проверить мобильность наших военных частей, их способность быстро передвигаться по стране и возможность быстрого проезда к местам возможных атак противника», - сказал командующий литовской военной бригады «Железный волк» полковник Миндаугас Степонявичус.


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